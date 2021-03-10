شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يصرف النظر عن فاران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «مترو» البريطانية، عن موقف مانشستر يونايتد، من التعاقد مع رافائيل فاران مدافع ريال مدريد في الصيف المقبل، وذلك بعد ارتباط اسم فاران بالرحيل عن ريـال مدريد والانتقال لأكثر من ناد بينهما مانشستر يونايتد، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل .



وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن مانشستر يونايتد استبعد فكرة التعاقد مع فاران في الصيف المقبل، مفضلاً التعاقد مع مدافع آخر من الليجا، وأضافت أن مانشستر يونايتد يفضل التعاقد مع المدافع الإسباني، باو توريس، لاعب فياريال، ليجاور هاري ماجواير في دفاع الشياطين الحمر .



وأوضحت الصحيفة أن تفضيل مانشستر يونايتد ضم توريس على حساب فاران، يعود إلى انخفاض سعر اللاعب الإسباني مقارنة بنجم ريـال مدريد.



وكانت تقارير قد تحدثت في وقت سابق، حول نية ريـال مدريد بيع فاران الصيف المقبل، في ظل صعوبة تجديد عقده.