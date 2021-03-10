شكرا لقرائتكم خبر عن جيرارد يكشف حقيقة قيادته ليفربول خلفاً للألماني كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق رينجرز، وأسطورة ليفربول السابق حقيقة توليه قيادة فريق الريدز خلال الفترة المقبلة خلفا للمدرب الألماني يورجن كلوب، الذي وقع في سلسلة نتائج سلبية خلال هذا الموسم الجاري وتسبب في وصول ليفربول للمرتبة الثامنة بجدول مسابقة البريميرليج ، ويتعرض كلوب للضغط بسبب الانهيار المفاجئ والتراجع الواضح في المستوى.

وتولى جيرارد تدريب رينجرز في 2018 وقاده هذا الموسم لإحراز لقب الدوري الأسكتلندي الممتاز لأول مرة منذ 2011، ليحرم سيلتيك من الفوز بلقب الدوري للموسم العاشر على التوالي.

وتسبب هذا النجاح في ترشيح جيرارد لخلافة كلوب، الذي توج فريقه ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي لكنه انهار هذا الموسم وخسر 8 مرات في الدوري منذ يناير الماضي وبات يحتل المركز الثامن.

ورشح البعض كلوب كبديل محتمل للمدرب يواخيم لوف عندما يرحل عن تدريب منتخب ألمانيا بعد بطولة أوروبا في الصيف المقبل رغم أن مدرب ليفربول قال يوم الثلاثاء إنه لن يكون متاحا لتدريب بلاده.

وقال جيرارد لشبكة تي في نيوز - جماهير ليفربول لا تريد أن أصبح أنا المدرب. إنهم يريدون استمرار كلوب في تدريب ليفربول وأنا أتفق معهم تماما. وأضاف - لا يجب الحديث عن ذلك لدينا أحد أفضل المدربين يقود نادينا خلال الوقت الحالي، لدي مهمة عمل هنا، ولا أعتقد أنه من المناسب الحديث عن ذلك وأنا أتمنى أن يستمر يورجن في ليفربول لسنوات عديدة.

ستيفين جيرارد قضى 17 موسماً في ليفربول كلاعب ونال لقب دوري أبطال أوروبا 2005 كما عمل كمدرب لفريق الشباب في النادي قبل أن ينتقل إلى تدريب رينجرز .