شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يعلن تأجيل مفاوضات تجديد عقد أجويرو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي موقفه ناديه من التجديد للهداف التاريخي للفريق السماوي سيرجيو أجويرو الذي ابتعد أغلب فترات الموسم الحالى بسبب الإصابات، حيث خاض أجويرو 11 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم بسبب الإصابة وكوفيد-19.

وشارك أجويرو أساسيا لأول مرة خلال 4 أشهر في فوز سيتي 2-1 على وست هام يونايتد بالدوري الشهر الماضي لكنه ظل على مقاعد البدلاء دون الاستعانة به أمام وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد، وسينتهي عقد أجويرو الذي انضم إلى سيتي من أتلتيكو مدريد في 2011، بنهاية الموسم الجاري.

وقال جوارديولا إن المفاوضات بشأن العقد الجديد ستتأجل للصيف، وأضاف: «نتحدث مع أجويرو ويجب أن ننتظر ما سيحدث في نهاية الموسم، أعتقد أن النادي تحدث مع وكيله ويدرك الموقف».

ويستضيف سيتي، الذي يتقدم بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر يونايتد، نظيره ساوثهامبتون مساء اليوم.