شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون على أعتاب قائمة مدربين أجانب «رايح جاي» في ‏الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي التعاون السعودي، على مقربة شديدة من العودة مجدداً لقيادة الزمالك فنياً، في ظل أنباء قوية عن حضوره للقاهرة خلال ساعات وترك مهمته مع فريقه السعودي.

كارتيرون تولى تدريب الزمالك في الفترة من ديسمبر 2019 وحتى سبتمبر من العام الماضي 2020، بعدها فاجأ إدارة الزمالك بطلب الرحيل عن منصبه بداعي ظروف أسرية، قل أن يوقع بعدها بأيام لنادي التعاون.

كارتيرون سيكون خامس مدير فني أجنبي يتولى الزمالك في أكثر من ولاية، في حالة عودته المنتظرة لأحضان ميت عقبة خلال الساعات المقبلة حيث سبقه 4 أجانب في قيادة الفارس الأبيض خلال أكثر من ولاية.

رود كرول

المدير الفني الهولندي الذي تولى تدريب الزمالك في موسم 1997-1998 ونجح في تحقيق لقب الأفروآسيوي مع الفريق ثم الرحيل والعودة في ولاية ثانية في موسم 2007-2008 وقيادة الزمالك للقب كأس مصر.

كابرال

نجاح باهر حققه البرازيلي كابرال مع الزمالك في ولايته الأولى موسم 2002-2003، وتحقيق 4 ألقاب مع القلعة البيضاء هي الدوري والسوبر المصري ودوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، ثم عاد كابرال في ولاية قصيرة أخرى بموسم 2004-2005 لم تكلل بالنجاح.

هنري ميشيل

المدير الفني الفرنسي الراحل تولى تدريب الزمالك في ولايتين مختلفتين خلال موسمي 2006-2007 و2009-2010، ولم يحقق مع الفارس الأبيض أي إنجاز يذكر خلال الولايتين.

جايمي باتشيكو

المدير الفني الحالي للزمالك الذي بات مسألة رحيله قريبة للغاية، خاض ولاية سابقة داخل أروقة ميت عقبة قبل ولايته الحالية، وذلك في موسم 2014-2015 واكتفى بخوض 12 مباراة مع الفريق في الدوري خلالها قبل الفرار هارباً.