شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر يضم ثنائي المصري لمنتخب الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء الثنائي إبراهيم سعيد وإبراهيم ناجي لاعبي فريق المصري تحت 17 عامًا «2003» لمعسكر منتخب الشباب للفئة العمرية ذاتها بقيادة الكابتن محمود جابر والذي يقام بأحد فنادق القاهرة اعتبارًا من الاثنين المقبل الموافق الخامس عشر من مارس الجاري ويستمر لمدة يومين.

كان منتخب الشباب قد سبق له استدعاء الثنائي إبراهيم سعيد ويشغل مركز لاعبي خط الوسط المدافع وإبراهيم ناجي ويشغل مركز قلب الدفاع للانضمام للتجمع الأول للمنتخب قبل نحو أسبوعين والذي شهد كذلك انضمام ثلاثي المصري محمد محسن حارس المرمى ومحمد علاء الظريف وأبوالفتح أشرف.