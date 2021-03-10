شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يخطر الزمالك بموعد مواجهة «سيدات» مدينة نصر السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى نادي الزمالك إخطاراً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة السلة، بشأن تحديد موعد مباراة الفريق الأول بالنادي «سيدات» مع مدينة نصر.

وحدد اتحاد السلة، يوم السبت المقبل موعدا لمواجهة الزمالك ومدينة النصر، في تمام الساعة السادسة مساء، على ملعب النادي بميت عقبة، ضمن منافسات بطولة الدوري.

الجدير بالذكر أن فريق الزمالك فاز على الغابة في الجولة الماضية بنتيجة 72- 45.

ويقود الفريق المدير الفني محمد جمال الدين، محمد إسماعيل مدربا مساعدا، هبة أحمد حسنين إداري، وغدير سامي أخصائي العلاج الطبيعي.