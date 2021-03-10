شكرا لقرائتكم خبر عن مرتبط الزمالك 2000 يواجه البنك الأهلي في دوري اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريق المرتبط لكرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2000 مع نظيره البنك الأهلي، في المباراة التي تقام السادسة مساء، على صالة النادي بميت عقبة، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

واختتم الفريق تدريباته الجماعية أمس الثلاثاء بصالة النادي، وشهد التدريب تركيز كل اللاعبين من أجل تحقيق الفوز، والحفاظ على النتائج الإيجابية.

يذكر أن فريق المرتبط فاز على بورسعيد 29 – 18 في المباراة السابقة، ويحتل الفريق حاليا المركز الثالث في ترتيب جدول البطولة، برصيد 35 نقطة.