شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس المنتخب يحضر تدريبات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد أيمن طاهر مدرب حراس مرمى منتخب مصر، في مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم على ستاد عبداللطيف أبورجيلة.

وحرص أيمن طاهر على متابعة جزء من تدريب الحراس، قبل أن يغادر المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا في المباراة المقرر لها غدا الخميس، في تمام السابعة والنصف، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز.