شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات ربع نهائي دوري كرة السلة للصم بنات في نسخته الأولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، انطلاق منافسات دور الـ٨ بدوري منتخبات كرة السلة للصم بنات في نسخته الاولي، والذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير «مكتب ذوي القدرات والهمم»، بمشاركة ١٧ محافظة، وذلك بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

واستطاع منتخب المنوفية التغلب علي منتخب الاسكندرية بنتيجة ٨-٧، وتغلب منتخب القليوبية علي منتخب أسيوط بنتيجة ١٤-٦، بينما تغلب منتخب بني سويف علي منتخب كفر الشيخ بنتيجة ١٦ - ١٠، وتغلب منتخب الجيزة علي منتخب القاهرة بنتيجة ٧ - ٦.

وبذلك يصعد لدور نصف النهائي منتخبات (الجيزة، القليوبية، بني سويف، المنوفية)، حيث يلتقي منتخب الجيزة مع منتخب المنوفية، ويلتقي منتخب بني سويف مع منتخب القليوبية.

تضم اللجنة المنظمة للبطولة الدكتور هشام أحمد علي رئيس اللجنة وعضوية كل من الدكتور محمد جمال رسلان، والدكتور عاطف صلاح ، وأميرة علي ، ويدير المباريات لجنة الحكام والتي تضم كل من الكابتن محمود إبراهيم، والكابتن خالد أحمد الجمل، والكابتن أحمد محمود فهمي، والدكتور عبد العظيم صلاح (أحصائي)، والكابتن آلاء خالد (أحصائي).

وتم تقسيم المحافظات المشاركة الي ٤ مجموعات تضم كل مجموعة ٤ منتخبات باستثناء المجموعة الرابعة تضم ٥ منتخبات، حيث ضمت المجموعة الاولى محافظات(القاهره، البحيرة، اسيوط،بني سويف)، وضمت المجموعة الثانيه محافظات(الجيزة، قنا، شمال سيناء، المنوفية)، بينما ضمت المجموعة الثالثه محافظات( الاسكندرية، بورسعيد، الفيوم، الدقهلية)، فيما ضمت المجموعة الرابعة محافظات( القليوبية، الاقصر، المنيا، كفر الشيخ، السويس).

يذكر أن الهدف من إقامة هذا الدوري هو توسيع قاعدة الممارسة وجذب الفتيات من ذوي الإعاقة السمعية لممارسة الرياضة داخل المجتمع، علي غرار دوري مراكز الشباب للصم للبنين، بالإضافة الي بث روح المنافسة الشريفة بينهم، واكتشاف المواهب وزيادة الانتماء لديهم، مشيرا إلى اهتمام الوزاره بالتوسع في الأنشطة والبرامج التي تقدمها لذوي القدرات لدمجهم في المجتمع، في إطار حرص القيادة السياسية لتقديم كافة أوجه الدعم لتلك الشريحة.