شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتابع الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر بطولة العالم للسلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعه الدوري باللجنة المنظمة لبطولة العالم للسلاح والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٣ إلى ١١ أبريل المقبل.

بحضور عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، أحمد الشيخ المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، مجدي رشدي وكيل الوزارة، محمد الكردي مساعد الوزير، عبدالأول محمد معاون الوزير.

تناول الاجتماع كافة الاستعدادات الخاصة بالصالات المغطاة، والأدوات والتجهيزات الخاصة بالمباريات، وفنادق الإقامة والإعاشة، والإجراءات الاحترازية الخاصة بالمشاركين في البطولة ضد ڤيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن كافة التجهيزات من منشآت رياضية وفنادق واستعدادات صحية وطبية للمنتخبات والوفود المشاركة في بطولة العالم للسلاح المقرر إقامتها بمصر إبريل المقبل في أتم جاهزيتها.

كما أضاف وزير الشباب والرياضة أن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مصر في استضافتها للبطولات العالمية تتم على أعلى مستوى من الشدة والصرامة وهو ما نال شهادة المؤسسات والاتحادات الرياضية الدولية خلال نجاح مصر في استضافتها لبطولة العالم لكرة اليد، وبطولة العالم للرماية، والعديد من البطولات الدولية والقارية خلال الفترة الماضية.

من جانبه وجه عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، الشكر لوزير الرياضة مؤكداً أن الوزارة لم تدخر جهد في كافة الأمور المتعلقة باستضافة مصر للبطولة.

يذكر أن بطولة العالم للسلاح تستضيفها مصر على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.