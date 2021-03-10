شكرا لقرائتكم خبر عن غضب عارم من رونالدو بعد تحميله مسؤولية خروج يوفنتوس من دورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد ريو فيرديناند، نجم مانشستر يونايتد السابق، وأليساندرو ديل بييرو، مهاجم يوفنتوس سابقا، كريستيانو رونالدو مهاجم اليوفى بعد الإقصاء من دوري الأبطال على يد بورتو أمس.

يوفنتوس رغم فوزه إيابا على ملعبه بأليانز ستاديوم، أمس الثلاثاء، بنتيجة 3-2، إلا أنه ودع المسابقة بعدما سجل بورتو هدفين خارج ملعبه، بالإضافة لفوزه في الذهاب بنتيجة 2-1، وجاء الهدف الثاني لبورتو من كرة مرت من تحت الحائط البشري الذي كان رونالدو به وهو الهدف الذي قتل المباراة.

وقال ريو فيرديناند، «اللاعبون الثلاثة الذين كانوا في الحائط يتحملون المسؤولية، لقد أداروا ظهرهم للكرة وقفزوا».

أما أليساندرو ديل بييرو، مهاجم يوفنتوس السابق، فسئل عما إذا كان رونالدو قد خان اليوفي، ورد قائلا: «نعم، لكن ليس وحده»، وأضاف لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا»، «البرتغالي يتحمل المسؤولية لأنه قائد هذا الفريق لكن ليس وحده، يوفنتوس لعب لأكثر من ساعة بأفضلية لاعب بعد طرد مهاجم بورتو، وفي هذا الوقت، كان بإمكانهم صنع المزيد».

كان فابيو كابيلو، المدير الفني السابق المخضرم، قد وجه انتقادات لاذعة لرونالدو تحديدا، مؤكدا أنه أخطأ في الهدف الثاني والذي وصفه بأنه خطأ لا يغتفر.