فونسيكا: ستكون مواجهة صعبة جداً أمام شاختار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

تحدث المدير الفني لنادي روما الايطالي ​باولو فونسيكا​ قبل مواجهة ​شاختار​ الاوكراني في ذهاب الدور الـ16 من مسابقة ​الدوري الاوروبي​.



وقال المدرب البرتغالي نقلا عن شبكة سبورت ميديا سيت: "أعلم أنها ستكون مواجهة صعبة جداً، لا يمكننا أن ننسى أنهم انتصروا على ريال مدريد في مناسبتين هذا الموسم وتعادلوا مع إنتر في مناسبتين أيضاً. إنهم مجموعة من اللاعبين الذين يحبون هذه المنافسات".

وأضاف: "انه لشيء حقيقي، أنا أعرف شاختار جيداً، أعرف الكثير من لاعبيهم جيداً. في رأيي هم واحد من أفضل الفرق التي تلعب الهجمة المرتدة في أوروبا. أنا حزين أننا لا نستطيع اللعب أمام جمهورنا في روما، هو وضع غير لطيف بالنسبة لنا، لكن إذا كنا نستطيع اللعب أمام الجمهور في كييف هذا شيء جيد، كرة القدم أفضل بوجود الجمهور".