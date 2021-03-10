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الدوري السعودي: الفتح يعود بفوز ثمين من ملعب الباطن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

ضمن منافسات الجولة 23 من ​دوري كأس الأمير ​، فاز ​الفتح​ على ​الباطن​ بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت على ملعب نادي الباطن.

تمكن اللاعب مراد باتنا من افتتاح التسجيل في الدقيقة الأولى من المباراة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفتح بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، أضاف اللاعب ميتشيل تي فريدي الهدف الثاني للفتح في الدقيقة 66.

وبهذا الفوز صعد الفتح إلى المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، بينما الباطن في المركز العاشر برصيد 28 نقطة أيضا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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