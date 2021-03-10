بوتابوفا وكوكو غوف الى ربع نهائي بطولة دبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

تأهلت الحاصلة على بطاقة دعوة لاعبة التنس الروسية ​اناستازيا بوتابوفا​ لمنافسات دور ربع النهائي خلال فعاليات ​بطولة دبي الدولية لكرة المضرب السيدات​، بعد إطاحتها بالمصنفة السادسة في البطولة وحاملة اللقب عام 2019 السويسرية بيليندا بينتشيتش بنتيجة مجموعتين لمجموعة واحدة وبواقع 1 - 6 و6 - 2 و5 - 7 و عبرت للدور ذاته الأميركية ​كوكو غوف​ بعد الفوز على مارتينكوفا بنتيجة مجموعتين دون رد وبواقع 4 - 6 و2 - 6 في وقت لم يتخط الساعتين.



وكانت قد تأهلت لاعبة التنس البلجيكية ​اليس ميرتنيز​ لمنافسات دور ربع النهائي خلال فعاليات ​بطولة دبي الدولية لكرة المضرب للسيدات​ بفوزها على منافستها الفرنسية ​كارولين غارسيا​ بنتيجة مجموعتين نظيفتين وبواقع 4 - 6 و2 - 6 في وقت اقل من ساعتين لتواجه الاميركية بيغولا التي تألقت واقصت كارولنا بليسكوفا بعد تحقيقها فوز مفاجئ.