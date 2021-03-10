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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوتابوفا وكوكو غوف الى ربع نهائي بطولة دبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021
تأهلت الحاصلة على بطاقة دعوة لاعبة التنس الروسية اناستازيا بوتابوفا لمنافسات دور ربع النهائي خلال فعاليات بطولة دبي الدولية لكرة المضرب السيدات، بعد إطاحتها بالمصنفة السادسة في البطولة وحاملة اللقب عام 2019 السويسرية بيليندا بينتشيتش بنتيجة مجموعتين لمجموعة واحدة وبواقع 1 - 6 و6 - 2 و5 - 7 و عبرت للدور ذاته الأميركية كوكو غوف بعد الفوز على مارتينكوفا بنتيجة مجموعتين دون رد وبواقع 4 - 6 و2 - 6 في وقت لم يتخط الساعتين.
وكانت قد تأهلت لاعبة التنس البلجيكية اليس ميرتنيز لمنافسات دور ربع النهائي خلال فعاليات بطولة دبي الدولية لكرة المضرب للسيدات بفوزها على منافستها الفرنسية كارولين غارسيا بنتيجة مجموعتين نظيفتين وبواقع 4 - 6 و2 - 6 في وقت اقل من ساعتين لتواجه الاميركية بيغولا التي تألقت واقصت كارولنا بليسكوفا بعد تحقيقها فوز مفاجئ.