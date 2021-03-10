صندوق الاستثمارات السعودي يسعى إلى شراء انتر ميلان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

أفادت صحيفة ذا صن البريطانية أن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية ​السعودية​ حوَّل اهتمامه من نيوكاسل يونايتد إلى ​إنتر ميلان​.



يُذكر أن نادي الانتر مملوك لشركة Suning Holdings الصينية التي تسعى إلى البيع منذ نهاية العام الماضي.

في حين أن الوضع المالي لقادة ​الدوري الإيطالي​ في حالة من الفوضى، حيث يبلغ إجمالي الديون 650 مليون جنيه إسترليني.

ونقلت صحيفة الصن عن مصدر مطلع: "السعوديون اقترابوا من إنتر ميلان قبل أسبوع أو نحو ذلك. لا يمكنك شراء ناديين في نفس الوقت ويبدو أنهم تخلوا عن نيوكاسل. لديهم الكثير من القوة لتسديد ديون الإنتر".