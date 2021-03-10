- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صندوق الاستثمارات السعودي يسعى إلى شراء انتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021
أفادت صحيفة ذا صن البريطانية أن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية حوَّل اهتمامه من نيوكاسل يونايتد إلى إنتر ميلان.
يُذكر أن نادي الانتر مملوك لشركة Suning Holdings الصينية التي تسعى إلى البيع منذ نهاية العام الماضي.
في حين أن الوضع المالي لقادة الدوري الإيطالي في حالة من الفوضى، حيث يبلغ إجمالي الديون 650 مليون جنيه إسترليني.
ونقلت صحيفة الصن عن مصدر مطلع: "السعوديون اقترابوا من إنتر ميلان قبل أسبوع أو نحو ذلك. لا يمكنك شراء ناديين في نفس الوقت ويبدو أنهم تخلوا عن نيوكاسل. لديهم الكثير من القوة لتسديد ديون الإنتر".