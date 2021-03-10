نيفيل: شاو أفضل ظهير أيسر إنكليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

أشاد اللاعب السابق غاري نيفيل بلاعب مانشستر يونايتد لوك ​شاو​، مشيرا إلى أن الأخير هو أفضل ظهير أيسر في المملكة المتحدة.



وقال نيفيل: "لقد كان رائعًا هذا الموسم مع يونايتد. لوك شاو هذا لائقًا، جيد جسديًا، واثقًا من أنه أفضل ظهير أيسر في البلد، في رأيي. بالتأكيد هذه هي أفضل فترة مر بها".

وأضاف: "لقد رأيناه في الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين وهذا سيقلقني إذا كنت أولي غونار سولسكاير. أعتقد فقط أن الطريقة التي سيتعاملون بها معه في الأسابيع القليلة المقبلة مهمة".