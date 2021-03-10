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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سابالينكا وميرتنز الى الدور القادم في بطولة دبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021
تأهلت لاعبة التنس البلجيكية اليس ميرتنيز لمنافسات دور ربع النهائي خلال فعاليات بطولة دبي الدولية لكرة المضرب للسيدات بفوزها على منافستها الفرنسية كارولين غارسيا بنتيجة مجموعتين نظيفتين وبواقع 4 - 6 و2 - 6 في وقت اقل من ساعتين لتواجه الاميركية بيغولا التي تألقت واقصت كارولنا بليسكوفا بعد تحقيقها فوز مفاجئ.
زفي مباراة ثانية، بلغت الدور ربع النهائي ايضاً، المصنفة الثالثة في البطولة، ارينا سابالينكا بعد تفوقها على انيت كونتافيت بنتيجة مجموعتين نظيفتين وبواقع 3 - 6 و2 - 6 في وقت لم يتخط الساعتين.