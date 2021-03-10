سابالينكا وميرتنز الى الدور القادم في بطولة دبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

تأهلت لاعبة التنس البلجيكية ​اليس ميرتنيز​ لمنافسات دور ربع النهائي خلال فعاليات ​بطولة دبي الدولية لكرة المضرب للسيدات​ بفوزها على منافستها الفرنسية ​كارولين غارسيا​ بنتيجة مجموعتين نظيفتين وبواقع 4 - 6 و2 - 6 في وقت اقل من ساعتين لتواجه الاميركية بيغولا التي تألقت واقصت كارولنا بليسكوفا بعد تحقيقها فوز مفاجئ.



زفي مباراة ثانية، بلغت الدور ربع النهائي ايضاً، المصنفة الثالثة في البطولة، ​ارينا سابالينكا​ بعد تفوقها على انيت كونتافيت بنتيجة مجموعتين نظيفتين وبواقع 3 - 6 و2 - 6 في وقت لم يتخط الساعتين.