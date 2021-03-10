فابيانسكي يمدد عقده مع وست هام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

وقع حارس مرمى وست هام لوكاس ​فابيانسكي​ عقدًا جديدًا لمدة عام واحد مع النادي الإنكليزي.



كان اللاعب البولندي الدولي، البالغ من العمر 35 عامًا، لاعبا منتظمًا في استاد لندن منذ انضمامه من سوانسي في عام 2018.

قال فابيانسكي لموقع النادي على الإنترنت: "أنا سعيد حقًا بهذا الأمر. أنا سعيد لأنه تم الأمر، لقد تم ذلك وفي نفس الوقت أود أن أقول إنني ممتن جدًا للايمان الذي وضعه النادي في داخلي وأريد الاستمرار في تقديم أداء جيد للفريق وللنادي وللمشجعين".