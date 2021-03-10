بيغولا تهزم كارولينا بليسكوفا في بطولة دبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

نجحت لاعبة التنس الأميركية ​جيسيكا بيغولا​ تحقق ثالث انتصاراتها على الـTop 10 في مسيرتها و في موسم 2021 أيضًا و ذلك بعد أن هزمت اللاعبة كارولينا ​بليسكوفا​ بسهولة بالغة بنتيجة مجموعتين نظيفتين وبواقع 0 - 6 و2 - 6 في وقت لم يتخط الـ 53 دقيقة فقط وذلك ضمن فعاليات بطولة دبي الدولية لكرة المضرب للسيدات.

