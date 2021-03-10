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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيغولا تهزم كارولينا بليسكوفا في بطولة دبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021
نجحت لاعبة التنس الأميركية جيسيكا بيغولا تحقق ثالث انتصاراتها على الـTop 10 في مسيرتها و في موسم 2021 أيضًا و ذلك بعد أن هزمت اللاعبة كارولينا بليسكوفا بسهولة بالغة بنتيجة مجموعتين نظيفتين وبواقع 0 - 6 و2 - 6 في وقت لم يتخط الـ 53 دقيقة فقط وذلك ضمن فعاليات بطولة دبي الدولية لكرة المضرب للسيدات.
وكانت قد بلغت التونسية أنس جابر الدور الثالث لبطولة دبي المفتوحة للتنس، بإنتصارها على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بنتيجة مجموعتين لمجموعة في المباراة التي إستمرت لساعتين و18 دقيقة.