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بيغولا تهزم كارولينا بليسكوفا في بطولة دبي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

نجحت لاعبة التنس الأميركية ​جيسيكا بيغولا​ تحقق ثالث انتصاراتها على الـTop 10 في مسيرتها و في موسم 2021 أيضًا و ذلك بعد أن هزمت اللاعبة كارولينا ​بليسكوفا​ بسهولة بالغة بنتيجة مجموعتين نظيفتين وبواقع 0 - 6 و2 - 6 في وقت لم يتخط الـ 53 دقيقة فقط وذلك ضمن فعاليات بطولة دبي الدولية لكرة المضرب للسيدات.

وكانت قد بلغت التونسية ​أنس جابر​ الدور الثالث ل​بطولة دبي المفتوحة للتنس​، بإنتصارها على الكازاخستانية ​إيلينا ريباكينا​ بنتيجة مجموعتين لمجموعة في المباراة التي إستمرت لساعتين و18 دقيقة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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