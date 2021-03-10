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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كارتيرون قد يعود إلى الزمالك المصري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021
كشف موقع الشروق المصري أن المدرب الحالي لنادي التعاون السعودي باتريس كارتيرون اقترب من خلافة البرتغالي الحالي جايمي باتشيكو في نادي الزمالك.
وأشار الموقع وفق مصادره الخاصة أن الفرنسي كارتيرون على وشك فسخ التعاقد مع ناديه التعاون خلال الساعات القليلة المقبلة، وهو ما سيعفي الأبيض من دفع قيمة الشرط الجزائي الكبيرة في عقده مع النادي السعودي.
وأوضح المصدر أنه من المنتظر وصول باتريس كارتيرون مساء اليوم الأربعاء من أجل وضع الرتوش الأخيرة على تفاصيل اتمام التعاقد لتدريب الزمالك خلال الفترة القادمة.