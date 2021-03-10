كارتيرون قد يعود إلى الزمالك المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

كشف موقع الشروق المصري أن المدرب الحالي لنادي التعاون السعودي ​باتريس كارتيرون​ اقترب من خلافة البرتغالي الحالي جايمي باتشيكو في نادي ​الزمالك​.



وأشار الموقع وفق مصادره الخاصة أن الفرنسي كارتيرون على وشك فسخ التعاقد مع ناديه التعاون خلال الساعات القليلة المقبلة، وهو ما سيعفي الأبيض من دفع قيمة الشرط الجزائي الكبيرة في عقده مع النادي السعودي.

وأوضح المصدر أنه من المنتظر وصول باتريس كارتيرون مساء اليوم الأربعاء من أجل وضع الرتوش الأخيرة على تفاصيل اتمام التعاقد لتدريب الزمالك خلال الفترة القادمة.