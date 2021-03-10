شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجوجيتسو يفتتح أكبر صالة تدريب رياضية في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن افتتاح أكبر صالة رياضية بالعاصمة أبوظبي، وذلك في مركز مبادلة الرياضي بمنطقة الباهية، ليكون الفرع الثاني لسلسلة الصالات الرياضية التابعة للاتحاد بإدارة نخبة من المدربين المحترفين.

وأكد اتحاد الإمارات للجوجيتسو في بيانه الصادر اليوم أن هذه الخطوة المهمة تأتي امتداداً للنجاح الكبير الذي حققه «نادي الإمارات للجوجيتسو واللياقة البدنية» في جوجيتسو أرينا، حيث كان خلال الفترة الماضية محطة أساسية لمحبي الرياضات البدنية ورياضات التحمل والرياضات القتالية على صعيد الهواة والمحترفين.

ولفت البيان إلى أنه تم تجهيز الصالة الجديدة بأكثر من 200 آلة رياضية خاصة بتمارين القلب (الكارديو)، وتمارين المقاومة؛ الأمر الذي يجعلها مقصداً محبباً لكل من يرغب بخسارة الوزن، وتقوية عضلات الجسم، فضلاً عن رفع معدلات اللياقة البدنية.

وتوفر الصالة المكونة من طابقين، مجموعة متنوعة من صفوف التدريبات الجماعية والتي تتضمن تمارين على أجهزة الدراجة الثابتة، بالإضافة إلى تمارين اليوجا والزومبا، والفنون القتالية، والجوجيتسو، مع تخصيص قسم للسيدات لممارسة الرياضة بما فيها الجوجيتسو.

وأشار الاتحاد إلى أن مركز مبادلة الرياضي مجهز بغرفة ساونا، وغرفة بخار، وغرف لتبديل الملابس، وأنه سيتم قريباً افتتاح فروع جديدة تابعة لهذه السلسلة في إمارة دبي ومدينة العين.