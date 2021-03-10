شكرا لقرائتكم خبر عن النصر والهلال يبحثان عن «الثأر» من الأهلي والوحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

سيكون «الثأر» ورد الاعتبار شعاراً لقطبي الرياض النصر والهلال عندما يحلان الخميس ضيوفاً على الأهلي والوحدة في إطار الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان القطبان قد وقعا في فخ الخسارة 1-2 من الأهلي والوحدة في الدور الأول، فعلى الملعب الرديف للجوهرة المشعة بجدة، سيكون النصر سابع الترتيب ضيفاً ثقيلاً على الأهلي الرابع والذي يعاني سلسلة هزائم في آخر ثلاث مباريات من البطولة.

ولا تختلف ظروف النصر كثيراً عن ظروف مضيفه، فالعالمي لم يذق الانتصار في آخر جولتين وخرج بالتعادل أمام أبها والاتفاق.

الظروف النتائجية المتقاربة تجعل من اللقاء فرصة للفائز، ليبدأ صفحة جديدة من المصالحة الجماهيرية، ولا يمكن تفضيل أهمية الفوز عند طرف عن الآخر فكلاهما يعاني وأصابع الاتهام تتجه لإدارة الناديين.

وعلى مستوى العناصر يتجه الكرواتي هورفات مدرب النصر إلى الاستعانة بخدمات المغربي عبد الرزاق حمدالله الذي غاب عن التشكيلة النصراوية في آخر 3 مباريات، وظهر جلياً أن هجوم الأصفر بحاجة لخدماته، حيث سجل أربعة أهداف في آخر مباراتين بواسطة لاعبي الوسط والدفاع، وفي المقابل لا يزال أنصار أهلي جدة بانتظار استفاقة السوري عمر السومة الغائب عن هز الشباك في آخر 5 مباريات.

وعلى ملعب الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يدخل الهلال أمام ضيفه الوحدة، وهو يتذكر خسارة الذهاب 1-2 وأيضاً أهمية الفوز بالمباراة للمنافسة على الصدارة التي يتسابق عليها مع الشباب وأيضاً الاتحاد.

ومن الأمور المفرحة لمدرب الهلال روجيرو قبل المباراة، تعافي المهاجم صالح الشهري ومحمد كنو والكولومبي كويلار، في وقت سيغيب عبدالله الحمدان الذي أصيب على مستوى عضلات البطن.

وفي الجانب الآخر، يعاني الوحدة قبل المباراة نتيجة لثلاث هزائم متتالية جعلت المدرب الأردني المؤقت محمود حديد مطالب بالخروج بنتيجة إيجابية تعزز حظوظ فرسان مكة بالهروب من حسابات المراكز المتأخرة في الترتيب، إذ يقع في المركز 12 برصيد 27 نقطة متقدماً بنقطتين فقط عن الفتح والرائد.

وفي مباراة ثالثة، لا تقل أهمية عن مواجهتي جدة ومكة، يحل الاتفاق ضيفاً على ضمك في أبها، في المركز السادس برصيد 31 نقطة، وأصحاب الأرض في المركز قبل الأخير برصيد 20 علماً بأن ضمك يدخل منتشياً بعد فوزه على الأهلي 3-1.