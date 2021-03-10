شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباراة سيتي ومونشنجلادباخ في دوري الأبطال إلى بودابست والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بودابست - رويترز

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) الأربعاء، أن مانشستر سيتي سيواجه بروسيا مونشنجلادباخ في إياب دور 16 بدوري الأبطال في بودابست، بعد قرار إقامة المباراة في ملعب محايد.

وهذه أحدث مباراة تتأثر بقيود السفر وسط جائحة كوفيد-19 في أوروبا، وأضاف اليويفا أن المباراة ستلعب يوم 16 مارس/آذار في استاد بوشكاش.

وكان من المفترض أن يقام اللقاء في استاد الاتحاد الخاص بسيتي، بينما أقيمت مباراة الذهاب في بودابست يوم 24 فبراير/شباط بدلاً من ألمانيا.

وأوضح اليويفا في بيان: «يمكن أن نؤكد بشكل رسمي أن مباراة إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وبروسيا مونشنجلادباخ ستلعب الآن في استاد بوشكاش بمدينة بودابست».

وتابع: «يود اليويفا توجيه الشكر لمانشستر سيتي وبروسيا مونشنجلادباخ على الدعم والتعاون وكذلك الاتحاد المجري لكرة القدم للمساعدة والموافقة على إقامة المباراة».

وتأثرت مباريات أوروبية تضم تشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال ضمن مواجهات أخرى بسبب قيود السفر، وسط الوباء لتقام في ملاعب محايدة هذا الموسم.