شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تنظم أكبر بطولة للفنون القتالية بأوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت، الثلاثاء، بنجاح، منافسات بطولة الدوري العالمي لمحترفي الجوجيتسو التي نظمتها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في العاصمة الأوكرانية كييف بمشاركة 904 لاعبين ولاعبات في مختلف الأوزان والمراحل السنية.

وتعد تلك البطولة أكبر تجمع رياضي في الألعاب القتالية بأوروبا بعد جائحة كورونا، لتستمر الإمارات في قيادة المشهد الرياضي العالمي للتعافي بعد أن نجحت في تنظيم أكبر بطولة في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، وأكبر بطولة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية بمشاركة ما يزيد على 1000 لاعب ولاعبة، وأكبر بطولة في أستراليا بمشاركة نحو 500 لاعب ولاعبة، لتكون المحطة الرابعة في أوروبا.

وحرصت اللجنة المنظمة على تطبيق البروتوكول الطبي المعتمد بمنتهى الدقة حفاظاً على اللاعبين واللاعبات، بداية من تعقيم مرافق الصالة، مروراً بعدم السماح لأي لاعب أو لاعبة بالمشاركة إلا بعد الحصول على فحص حديث نتيجته سلبية لـ«كوفيد 19»، وتجاوز الكاشف الحراري بنجاح عند دخول الصالة، والالتزام باستخدام الأدوات الشخصية الخاصة، والتباعد الاجتماعي في كل الممارسات، وتخصيص أبواب للدخول وأخرى للخروج، وانتهاء بالتزام كل الحضور في صالة المنافسات بارتداء الأقنعة والقفازات الطبية، فيما عدا اللاعبين المتنافسين على البساط، وأقيمت المنافسات من دون جمهور.

وشهدت البطولة توزيع 172 ميدالية ذهبية على اللاعبين من أصحاب المركز الأول، و168 ميدالية فضية لأصحاب المركز الثاني، و128 ميدالية برونزية لأصحاب المركز الثالث، كما شهدت تتويج أكاديمية «زد آر تييم أسوسيشن» بالمركز الأول على مستوى الأكاديميات المشاركة بعد حصول لاعبيها على أكبر عدد من النقاط.

حضر المنافسات كل من سالم أحمد سالم الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أوكرانيا، وفرانسيسكو جوناس اندراديه بطل الحزام الأسود والفائز بلقب «أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو» ثلاث مرات، والميدالية الذهبية كذلك في بطولة «كييف» بمنافستي «البدلة» و«دون البدلة».

وأكد طارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو أن الإقبال الكبير في بطولة كييف فاق كل التوقعات، خصوصاً في ظل جائحة كورونا، وأن هذا الحرص من اللاعبين واللاعبات على المشاركة يعكس ثقتهم بالتنظيم الاحترافي، وفي تطبيق أعلى معايير الجودة للحفاظ على سلامة وصحة الجميع.

وقال البحري: «سعداء بمتابعة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي لبطولاتنا، وحرصه على الاطلاع على كل التفاصيل الخاصة بالتنظيم، وتعليماته لنا بأن تكون الإمارات دائما أكبر مطور لرياضة الجوجيتسو في العالم، ونستعد حالياً لتنظيم المحطات المقبلة في أجندة الفعاليات بالنسق نفسه، حيث إننا نقترب من جولة موسكو جراند سلام التي ستنطلق في 14 مارس/ ىذار الجاري، وكذلك من جولة أبوظبي جراند سلام التي ستقام في أوائل إبريل/ نيسان بصالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، فضلاً عن سلسلة بطولات الدوري العالمي والدوري القاري».

وأكد البرازيلي يهور ليبيد مدرب الجوجيتسو أنه سعيد بالمشاركة في منافسات دولية «كييف» بـ18 لاعباً من أكاديميته، وأن المنافسات كانت قوية للغاية بما يعكس أن اللاعبين تجاوزوا، بدنياً ومهارياً، تأثيرات التوقف على خلفية كورونا، وأنه سيحرص على المشاركة المستقبلية في كل البطولات التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو لأنها الأفضل والأقوى والأهم في العالم، مشيراً إلى أن كل محبي رياضة الجوجيتسو في العالم مدينون لأبوظبي بالتقدير والعرفان لحرصها على قيادة المشهد الدولي للتعافي في هذه الرياضة، وتوفير فرص الاحتكاك القوي في البطولات الاحترافية بمختلف قارات العالم.