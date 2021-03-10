54 عامًا.. اليابانى كازويوشي ميورا أكبر لاعب محترف في تاريخ كرة القدم

الشارقة - اميمة ياسر -

ظهر اليوم لأول مرة كازويوشي ميورا الذى بلغ 54 عاما في موسمه السادس والثلاثين فى ممارسة كرة القدم الاحترافية لفريق يوكوهاما إف سي في الدوري الياباني، حيث يتطلع اللاعب الياباني ميورا، الملقب بـ"الملك كازو"، إلى تعزيز رقمه القياسي كأقدم لاعب في دوري الدرجة الأولى الياباني وشارك اليوم مع فريقه ناديه، يوكوهاما إف سي، ضد منافسه افيسبا فوكوكا وفاز كازويوشى مع فريقه بنتيجة 3-1، ليحتل المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى اليابانى بعد ثلاث جولات جمع خلالها 4 نقاط متاخرا بـ 8 نقاط عن كاواساكي فرونتال المتصدر الذى لعب أربعة مباريات.

وأصبح ميورا الذي بدء موسمه الاحترافي السادس والثلاثين، أكبر لاعب في العالم يسجل في مباراة احترافية عام 2017، عندما هز الشباك بعمر 50 عاما و14 يوما.

وعزز رقمه القياسي في الدوري الياباني بصفته اللاعب الأكبر سنا في سبتمبر من العام الماضي، في واحدة من أربع مباريات شارك فيها مع يوكوهاما في الدوري الموسم الماضي، عن سن 53 عاما وتسعة أشهر.وتصدر الياباني كازويوشي ميورا مهاجم نادي يوكوهاما الملقب بـ"الملك كازو" اهتمامات عشاق الساحرة المستديرة اليوم بعد اتخاذ ناديه قرار بتجديد تعاقده لمدة موسم واحد على الرغم من أنه بلغ 54 عاما.

وأكدت وكالة الأنباء الإسبانية نقلاً عن النادي الياباني، أن تطلعات ميورا وشغفه لكرة القدم لازال مستمرا، حيث قال عقب التجديد: "هذا الموسم أيضاً أريد العمل كل يوم، بهدف خوض مزيد من المباريات، والمساهمة في فوز فريقي".

وأضاف ميورا فى تصريحاته "أشعر أنني قادر على اللعب. شغفي بلعب كرة القدم يزيد يوما بعد يوم. أرغب أن أقود فريقي للانتصارات، سأواصل العمل لكي أحقق أهدافي".

اليوم السابع " يرصد بعض المعلومات الخاصة عن اليابانى كازيوشي ميورا كونه أحد الظواهر الكروية التى سوف يتحدث عن التاريخ فى المستقبل.

- كازويوشي ميورا لاعب كرة قدم ياباني من مواليد 26 فبراير 1967 في شيزوكا في اليابان.

- بدأ كازويوشي ميورا مسيرته الكروية في عام 86 مع نادي سانتوس واستمر معهم حتى عام 90، ثم أعير خلال تلك الفترة إلى نادي بالميراس في موسم 87 ونادي ماتسوبارا في عام 87

- لعب كازويوشي ميورا في موسم 88 مع نادي كلوب دي ريجاتاس البرازيلي وفي موسم 89 انتقل إلى نادي دي جاو اليابانى ولعب في عام 89 مع نادي كورتيبا اليابانى.

- انتقل كازويوشي ميورا في عام 90 لنادى يوميوري، ولعب معهم حتى عام 92، وفي موسم 94 انتقل إلى نادي فيردي كاواساكي.

- في موسم 95 أصبح كازويوشي ميورا أول لاعب ياباني يلعب بالخارج بعد أن انتقل إلى نادي جنوى الإيطالي، ثم عاد في عام 95 إلى نادي فيردي كاواساكي، وفي عام 1999 انتقل إلى نادي كرواتيا زغرب، وفي موسم 1999/2000 انتقل إلى نادي كيوتو بروبل سانحا.

- انتقل كازويوشي ميورا في عام 2001 إلى نادي فيسيل كوبي، ولعب معهم حتى عام 2005، وفي عام 2005 لعب مع نادي يوكوهاما لكرة القدم، وأعير في عام 2005 إلى نادي سيدني.

- شارك مع منتخب اليابان لكرة القدم في 91 مباراة دولية وسجل 56 هدف، وهو يعتبر ثاني هدافي المنتخب بعد الهداف التاريخي لمنتخب اليابان لكرة القدم

- أصبح كازويوشي ميورا أكبر لاعب يشارك بدوري الدرجة الأولى الياباني في سبتمبر 2020 عن عمر 53 عاماً و6 أشهر و28 يوماً، بعدما شارك في التشكيل الأساسي لفريقه أمام كاواساكي في اللقاء الذي انتهى بخسارة يوكوهاما 2-3.

- خاض كازويوشي ميورا 4 مباريات الموسم المنتهى، بعد عودة فريقه للأضواء للمرة الأولى منذ 2007، وحل الفريق في الترتيب الـ15 بالبطولة، التي تأثرت من تداعيات فيروس كورونا.

- يتطلع كازويوشي ميورا لكسر رقم زيكو كأكبر لاعب يهز شباك الدوري الياباني، حينما فعل ذلك مع كاشيما انتلرز في 1994 عن عمر 41 عاماً و3 أشهر و12 يوماً