حقيقة عودة كارتيرون لتدريب الزمالك.. أول تعليق من المدرب الفرنسي



الشارقة - اميمة ياسر -

علق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق التعاون السعودي على أنباء عودته لقيادة الزمالك مرة أخرى، خلال الفترة المقبلة.

وقال كارتيرون في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، ردا على عودته لتدريب الزمالك: "يوما ما سأعود للقلعة البيضاء بكل تأكيد".

وأكد مصدر داخل الزمالك في تصريحات خاصة، إن إدارة القلعة البيضاء، توصلت لاتفاق مع باتريس كارتيرون من أجل تدريب الفريق مرة أخرى خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو.

ويقترب باتشيكو من الرحيل عن صفوف الزمالك بسبب سوء النتائج التي يقدمها الفريق خلال الفترة الماضية وتراجع مركز الفارس الأبيض في مجموعته الإفريقية للمركز الثالث بعد خسارته القاسية أمام الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف.

وسبق لكارتيرون قيادة الزمالك خلال منافسات الموسم الماضي واستطاع الوصول بالفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل أن يرحل بشكل مفاجئ لقيادة التعاون السعودي