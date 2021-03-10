شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مره في تاريخ نادى الاتحاد السكندري.. 9 لاعبين فى منتخبات بلادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم 9 لاعبين من الاتحاد السكندري هذا الموسم الى المنتخبات الوطنية لبلادهم ، منهم خمسة لاعبين دوليين لأول مرة في تاريخ النادي، وهم السوري عمر الميدانى ولاعبا منتخب جامايكا دايمون لوى وروماريو والإيفواري رزاق سيسيه والأوغندي اكوى.

كما هناك ثلاثة لاعبين بالمنتخب الأوليمبي، وهم محمد صبحي وعمار حمدي وفوزي الحناوي، بالإضافة الى وجود اللاعب عبد الغنى محمد فى منتخب الشباب.

ويسعى محمد مصيلحى رئيس الى تدعيم الفريق بصفقات سوبر للمشاركة فى البطولات الأفريقية او البطولة العربية التى شارك فيها الاتحاد السكندري أكثر من مرة.

ويطمح حسام حسن المدير الفني الى خلق حاله من التجانس بين اللاعبين الدوليين والمحلين وذلك للاستفادة من خبرتهم الدولية والزحف نحو المربع الذهبي.

في سياق أخر، انفعل العميد حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري على لاعبيه بعد التعادل مع المحلة والذي لم يلبي طموحات الفريق وجماهيره خاصة في ظل النتائج المتواضعة لزعيم الثغر واحتلاله المركز السابع بعد انتهاء جميع مبارياته المؤجلة.

وبدأ حسام حسن كلامه للاعبيه عقب المباراة بغضب كبير وعنف لاعبي الخط الوسط والهجوم على إضاعة العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز والدخول في المربع الذهبي.

وهدد حسن حسن لاعبيه بعقوبات كبيرة لم يعلن عنها، لكنه توعد جميع اللاعبين المشاركين في المباراة بالعقوبات مطالبا كل لاعب بمشاهدة أدائه في المباراة ومحاسبة نفسه.

وحسم التعادل السلبي مباراة الاتحاد السكندري وغزل المحلة، في اللقاء الذي أقيم بإستاد الإسكندرية في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.