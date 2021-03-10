شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعلن سلبية مسحة كورونا استعدادا لمواجهة الزماك بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى سيراميكا، سلبية مسحة فيروس كورونا استعدادا لمواجهة نادى الزمالك، المقرر لها غدا الخميس، فى تمام السابعة والنصف، فى إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ونشر الموقع الرسمى لنادى سيراميكا على "تويتر"، صورة لتدريب الفريق معلقا عليها: "سلبية مسحة لاعبينا وجهازنا الفنى قبل خوض مباراة الزمالك فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز".

وكان عمرو حسن المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، أعلن غياب الثنائى رجب بكار وسيف تقا، عن مباراة الزمالك المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز، بسبب الإيقاف.

وحصل سيف تقا المدافع التونسى ورجب بكار الظهير الأيمن، على الكارت الأصفر الثالث فى لقاء المصرى البورسعيدى السابق فى الدورى الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدفين، مما أدى لإيقافهما وغيابهما عن لقاء الزمالك.

وأشار المدرب العام لسيراميكا إلى أن الجهاز الفنى بقيادة هيثم شعبان نجح فى تجهيز البدلاء سريعا وتعامل مع الموقف بشكل سريع، وجميع اللاعبين جاهزين وقادرين على تنفيذ كافة تعليمات المدير الفنى، وتحقيق الهدف المطلوب من اللقاء.