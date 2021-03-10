شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى والأهلي .. من يحسم قمة الـ633 مليون جنيه في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، إلى استاد برج العرب لمتابعة مباراة الإسماعيلى والأهلى، فى إطار مواجهات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى العام فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة كعادة لقاءات الفريقين فى السنوات الأخيرة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 24 نقطة جمعها من 10 مباريات فقط، فيما يقبع النادى الإسماعيلى فى المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط من 14 مباراة.

ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط في قمة الـ633 مليون جنيه مصري، بحسب موقع “ترانسفير ماركت” العالمي، حيث يبلغ قيمة النادى الأهلى تسويقيا نحو 25.5 مليون يورو بما يعادل 477 مليون جنيه مصر، بينما يبلغ قيمة الإسماعيلى 8.35 مليون يورو وهو ما يعادل 156 مليون جنيه، ويعد محمد الشناوي أعلي لاعبي النادي الأهلي تسويقياً بقيمة 2.5 مليون يورو، بينما يعد الثنائي فخر الدين بن يوسف ومحمد مجدى الأعلي تسويقياً في الإسماعيلي بـ600 ألف يورو.

خاض نادى الأهلي حتى الآن 10 مباريات فقط في الدوري المصري، نظرا لانشغاله بالمشاركة في كأس العالم للأندية وكذلك دوري أبطال أفريقيا، ونجح في الفوز في 7 مباريات وتعادل في ثلاثة ولم يتذوق طعم الهزيمة حتى الآن.

جاءت انتصارات الأهلى على كل من "مصر المقاصة، غزل المحلة، الاتحاد السكندرى، سيراميكا، الإنتاج الحربى، المقاولون العرب، طلائع الجيش"، فيما تعادل مع كل من " وادى دجلة، البنك الأهلى، بيراميدز".

بينما لعب نادى الإسماعيلى حتى الآن 14 مباراة، فاز في مباراة وتعادل في 7 لقاءات وسقط في فخ الهزيمة في 6 مواجهات، سجل 12 هدفا واستقبل 18 هدفا، وله 10 نقاط فقط.

حقق الدراويش الفوز الوحيد على نادى أسوان، فيما تعادل أمام كل من "المصرى، الإنتاج الحربى، البنك الاهلى، غزل المحلة، بيراميدز، إنبى، وادى دجلة"، وسقط أمام كل من "الجونة، المقاصة، المقاولون العرب، سموحة، الاتحاد السكندرى، الزمالك".