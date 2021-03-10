شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. هدوء باستاد برج العرب قبل قمة الإسماعيلى والأهلى بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسود حالة من الهدوء بإستاد برج العرب قبيل القمة المرتقبة التى ستجمع الإسماعيلى مع الأهلى فى تمام السابعة والنصف مساء، لحساب مؤجلات الأسبوع الــ12 بمسابقة الدورى المحلى.

وفرضت الجهات الأمنية كردون أمنى بمحيط الملعب بحيث يتم منع حضور أى شخص باستثناء الحاصلين على التصاريح اللازمة من قبل اتحاد الكرة.

يحتل الأهلى المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 24 من 10 مباريات فقط، فيما يقبع النادى الإسماعيلى في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط من 14 مباراة.

وخاض النادى الأهلي حتى الآن 10 مباريات فقط في الدوري المصري، نظرا لانشغاله بالمشاركة في كأس العالم للأندية وكذلك دوري أبطال أفريقيا، ونجح في الفوز في 7 مباريات وتعادل في ثلاثة ولم يتذوق طعم الهزيمة حتى الآن.

جاءت انتصارات الأهلى على كل من "مصر المقاصة، غزل المحلة، الاتحاد السكندرى، سيراميكا، الإنتاج الحربى، المقاولون العرب، طلائع الجيش"، فيما تعادل مع كل من " وادى دجلة، البنك الأهلى، بيراميدز".

بينما لعب نادى الإسماعيلى حتى الآن 14 مباراة، فاز في مباراة وتعادل في 7 لقاءات وسقط في فخ الهزيمة في 6 مواجهات، سجل 12 هدفا واستقبل 18 هدفا، وله 10 نقاط فقط.

حقق الدراويش الفوز الوحيد على نادى أسوان، فيما تعادل أمام كل من "المصرى، الإنتاج الحربى، البنك الاهلى، غزل المحلة، بيراميدز، إنبى، وادى دجلة"، وسقط أمام كل من "الجونة، المقاصة، المقاولون العرب، سموحة، الاتحاد السكندرى، الزمالك".



ستاد برج العرب (1)



ستاد برج العرب (2)



ستاد برج العرب (3)