شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن طاهر يحضر تدريب الزمالك الختامى قبل مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد أيمن طاهر مدرب حراس مرمى منتخب مصر، في مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وحرص أيمن طاهر على متابعة جزء من تدريب الحراس، والعمل على الشد من أزرهم، قبل لقاء سيراميكا، ثم غادر مدرب الحراس تدريب الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا في المباراة المقرر لها غدا الخميس، في تمام السابعة والنصف، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز.

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” ومحمد أبو جبل

خط الدفاع : محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي “الونش” وعبد الله جمعة وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي وأحمد عيد

خط الوسط : فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف “أوباما” ومحمد أشرف “روقا” وإمام عاشور وأشرف بن شرقي وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري وحميد أحداد وأسامة فيصل وحسين فيصل.

وشهدت القائمة استبعاد كلا من محمد عواد ومروان حمدى وحازم إمام الذى مازال يخوض التأهيل ولم يصبح جاهزًا للمشاركة، كما عاد شيكابالا بعد شفاء اصابته.