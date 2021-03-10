شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن طاهر يحضر تدريب الزمالك الختامى قبل مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواجد أيمن طاهر مدرب حراس مرمى منتخب مصر، في مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.
ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا في المباراة المقرر لها غدا الخميس، في تمام السابعة والنصف، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز.
حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” ومحمد أبو جبل
خط الدفاع : محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي “الونش” وعبد الله جمعة وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي وأحمد عيد
خط الوسط : فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف “أوباما” ومحمد أشرف “روقا” وإمام عاشور وأشرف بن شرقي وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري وحميد أحداد وأسامة فيصل وحسين فيصل.
وشهدت القائمة استبعاد كلا من محمد عواد ومروان حمدى وحازم إمام الذى مازال يخوض التأهيل ولم يصبح جاهزًا للمشاركة، كما عاد شيكابالا بعد شفاء اصابته.