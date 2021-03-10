شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي يتدرب فى بتروسبورت خلال معسكر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب على خوض تدريبات الفريق على استاد بتروسبورت استعدادًا لمعسكر شهر مارس في إطار الإعداد المنتخب لاوليمبياد طوكيو 2021 في يوليو المقبل.

وينتظر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي حسم موقف وديتي جنوب أفريقيا المقرر لهما مارس المقبل ، وموافقة اتحاد الكرة على استضافة جنوب أفريقيا ولعب وديتين بالقاهرة.

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب انطلاق معسكر الفراعنة الصغار يوم 20 مارس الجاري في إطار الإعداد لاوليمبياد طوكيو 2021 في يوليو المقبل.

تلقي اتحاد الكرة ومنتخب مصر الأوليمبي خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يخطرهم فيه بمكان إقامتهم بأحد الفنادق الخاصة وعدم إقامتهم بالمدينة الأوليمبية باليابان والتي سيتواجد فيها باقي منتخبات الألعاب الأخرى المشاركة في الاوليمبياد.

وينتظر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي إجراء قرعة الدورة الأوليمبية في أبريل المقبل لمعرفة المدينة والملاعب التي ستسضيف المنتخب المصري وتم إرسال قائمة بالفنادق والمدن التي سيتواجد بها المنتخب عقب إجراء القرعة.