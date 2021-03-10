شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد مروان وعواد وحازم وضم شيكا لقائمة الزمالك فى مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة سيراميكا فى المباراة المقرر لها غدا الخميس، فى تمام السابعة والنصف، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدورى الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” ومحمد أبو جبل

خط الدفاع : محمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمود حمدى “الونش” وعبد الله جمعة وأحمد فتوح وحمزة المثلوثى وأحمد عيد

خط الوسط : فرجانى ساسى وطارق حامد ويوسف “أوباما” ومحمد أشرف “روقا” وإمام عاشور وأشرف بن شرقى وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"

خط الهجوم : سيف الدين الجزيرى وحميد أحداد وأسامة فيصل وحسين فيصل.

وشهدت القائمة عودة محمود عبد الرازق شيكابالا بعد غياب بسبب الإصابة التي لحقت به، واستبعاد كل من محمد عواد ومروان حمدى وحازم إمام الذى مازال يخوض التأهيل ولم يصبح جاهزًا للمشاركة.