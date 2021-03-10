شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد مروان وعواد وحازم وضم شيكا لقائمة الزمالك فى مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة سيراميكا فى المباراة المقرر لها غدا الخميس، فى تمام السابعة والنصف، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدورى الممتاز.وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-
حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” ومحمد أبو جبل
خط الدفاع : محمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمود حمدى “الونش” وعبد الله جمعة وأحمد فتوح وحمزة المثلوثى وأحمد عيد
خط الوسط : فرجانى ساسى وطارق حامد ويوسف “أوباما” ومحمد أشرف “روقا” وإمام عاشور وأشرف بن شرقى وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"
خط الهجوم : سيف الدين الجزيرى وحميد أحداد وأسامة فيصل وحسين فيصل.
وشهدت القائمة عودة محمود عبد الرازق شيكابالا بعد غياب بسبب الإصابة التي لحقت به، واستبعاد كل من محمد عواد ومروان حمدى وحازم إمام الذى مازال يخوض التأهيل ولم يصبح جاهزًا للمشاركة.