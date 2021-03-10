شكرا لقرائتكم خبر عن وادى يقود هجوم بيراميدز أمام نكانا ورولان احتياطيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيله لمباراة نكانا الزامبي المقرر لها السادسة مساء اليوم، في بداية مشوار دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد الدفاع الجوي

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمود حمادة

خط الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

أحمد الشناوي - دودو الجباس - إيريك تراوري - محمد فاروق - أسامة جلال - دييجو رولان - إبراهيم عادل.