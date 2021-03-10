شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بيراميدز إلى ملعب الدفاع الجوي لمواجهة نكانا بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة نكانا الزامبي في كأس الكونفدرالية الأفريقية ، و يحل نكانا الزامبي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الكونفدرالية.

يذكر أن بيراميدز حل وصيفا في النسخة الأخيرة من البطولة الكونفدرالية في أول مشاركة قارية في تاريخه وخسر النهائي أمام نهضة بركان المغربي.

وأكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن نتيجة المسحة التي أجراها فريق الكرة بنادي بيراميدز جاءت سلبية لجميع أفراد الفريق من جهاز فني وإداري وطبي ولاعبين، من فيروس كورونا، قبل مواجهة نكانا الزامبي.