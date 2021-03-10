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شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بيراميدز إلى ملعب الدفاع الجوي لمواجهة نكانا بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة نكانا الزامبي في كأس الكونفدرالية الأفريقية ، و يحل نكانا الزامبي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الكونفدرالية.
يذكر أن بيراميدز حل وصيفا في النسخة الأخيرة من البطولة الكونفدرالية في أول مشاركة قارية في تاريخه وخسر النهائي أمام نهضة بركان المغربي.
وأكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن نتيجة المسحة التي أجراها فريق الكرة بنادي بيراميدز جاءت سلبية لجميع أفراد الفريق من جهاز فني وإداري وطبي ولاعبين، من فيروس كورونا، قبل مواجهة نكانا الزامبي.
وتأهل الفريق السماوى إلى دور المجموعات بعد الفوز على الاتحاد الليبى في دور الـ 32 الأول بنتيجة 1 / 0 في مباراة الذهاب ثم بنتيجة 3 / 2 في الإياب، بعدها فاز بيراميدز على راسينج كلوب الإيفوارى بنتيجة 2 / 0 في ذهاب دور الـ 32 مكرر، ثم فاز في الإياب بنتيجة 2 / 0، ليحصد الفريق بطاقة التأهل لدور المجموعات.