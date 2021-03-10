لحظة بلحظة.. بيراميدز 2 - 0 نكانا.. عيسي يُسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة بيراميدز ونظيره نكانا الزامبي ضمن منافسات بطولة الكونفيدرالية.

وجاء تشكيل بيراميدز لمباراة نكانا كالتالي: شريف إكرامي، أحمد فتحي، علي جبر، أحمد أيمن منصور، محمد حمدي؛ عمر جابر، نبيل عماد "دونجا"، محمود حمادة؛ إسلام عيسى، رمضان صبحي، محمود وادي.

وانتظروا ملخصاً بأبرز أحداث المباراة فور بدايتها:

بداية سريعة للمباراة شهدت تسجيل بيراميدز هدفًا في الدقيقة الثانية عن طريق لاعبه محمود وادي.

وفي الدقيقة التاسعة هيأ رمضان صبحي الكرة لزميله إسلام عيسى داخل منطقة جزاء نكانا ليُسجل الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 15 كاد رمضان صبحي يصنع الهدف الثاني له في المباراة بعد تمريرة من يمين الملعب لزميله نبيل دونجا الذي سدد الكرة من أمام منطقة جزاء نكانا أعلى المرمى.

الدقيقة 31 شهدت تغييراً اضطرارياً لنادي بيراميدز بمشاركة جييجو رولان بدلًا من محمود وادي للإصابة.