الأهلي يحدد برنامج رحلته لمواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

تغادر بعثة فريق الأهلي إلي الكونغو ظهر السبت المقبل، عبر طائرة خاصة برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأحمر مرانه بالقاهرة صباح السبت قبل أن تتجه البعثة مباشرة الي مطار القاهرة في الواحدة ظهراً وتغادر بعدها الي الكونغو.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن الفريق سيخوض مرانين بالكونغو أحدهما يوم الأحد والأخر يوم الاثنين علي ملعب المباراة حسب ما تنص لوائح الإتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وأنهي العامري فاروق نائب رئيس النادي ورئيس البعثة الحمراء كافة الامور الخاصة بالرحلة بالتنسيق مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة عبر العديد من الإتصالات مع السفارة المصرية هناك وتم حجز فندق الإقامة وملعب التدريب.

ويخضع الفريق لمسحة طبية غداً الخميس علي هامش مران إستشفائي للفريق بإستاد مختار التتش وسوف تكون مسحة طبية أخري يوم الأحد المقبل إستعداداً للمباراة التي ستقام في الثالثة عصر الثلاثاء بتوقيت الكونغو الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أفريقيا برصيد 4 نقاط، بينما يقع فيتا كلوب في المركز الثاني بنفس عدد النقاط، ويتصدر سيمبا التنزاني المجموعة برصيد 7 نقاط، ويتذيل المريخ السوداني المجموعة برصيد نقطة.