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قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا.. غياب مروان حمدي وعودة شيكابالا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في دوري we المصري.

ويلتقي الزمالك بنظيره سيراميكا كليوباترا في المباراة المقرر لها غدًا الخميس، في تمام السابعة والنصف، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الزمالك عودة محمود عبدالرازق شيكابالا، وغياب كلٍ من مروان حمدي وحازم إمام ومحمد عواد.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي "الونش" وعبدالله جمعة وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي وأحمد عيد.

خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف "أوباما" ومحمد أشرف "روقا" وإمام عاشور وأشرف بنشرقي وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبدالرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري وحميد أحداد وأسامة فيصل وحسين فيصل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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