منافس الزمالك.. الترجي يخطف فوزاً +90 من اتحاد بن قردان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

خطف الترجي التونسي فوزاً قاتلاً من اتحاد بن قردان، بهدف نظيف في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري التونسي.

وسجل طه ياسين الخنيسي لاعب الترجي هدف اللقاء الوحيد، في الدقيقة 90+5 من عمر اللقاء.

وعزز الترجي تصدره لجدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 40 نقطة، بينما أصبح رصيد اتحاد بن قردان 28 نقطة في المركز الرابع.

وتعد مباراة اتحاد بن قردان، هي المباراة الأخيرة للترجي الذي يستعد لمواجهة الزمالك في 16 مارس الجاري، في الجولة الرابعة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الترجي فاز على الزمالك في الجولة الثالثة من دور المجموعات بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في تونس.

ويتصدر الترجي المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين.