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وادي ورمضان صبحي يقودان تشكيل بيراميدز لمواجهة نكانا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيله لمباراة نكانا الزامبي في بداية مشوار دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد الدفاع الجوي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمود حمادة

خط الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

أحمد الشناوي - دودو الجباس - إيريك تراوري - محمد فاروق - أسامة جلال - دييجو رولان - إبراهيم عادل

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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