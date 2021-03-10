شكرا لقرائتكم خبر عن قلق في باريس سان جيرمان قبل مواجهة برشلونة بسبب فيراتي وباريديس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه ثنائى باريس سان جيرمان، ماركو فيراتي ولياندرو باريديس، لاعبا وسط الفريق الباريسى، أزمة عند مواجهة برشلونة، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

أشارت صحيفة لو «باريزيان» الفرنسية إلى ان ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان سيواجه أزمة محتملة بسبب وضع ثنائي الوسط ماركو فيراتي ولياندرو باريديس، تحت تهديد الإيقاف حال حصولهما على بطاقة صفراء خلال مباراة البارسا اليوم.

وأضافت أن الثنائي نالا إنذارين لكل منهما في مباراتي لايبزيج ومانشستر يونايتد في مرحلة المجموعات، والإنذار الثالث يهدد بحرمانهما من مباراة ذهاب دور الثمانية حال تأهل بطل فرنسا.

ولفتت إلى أن البرازيلي نيمار جونيور، الغائب عن مواجهة فريقه السابق بسبب الإصابة، كان مهددا بنفس المشكلة، وتابعت بأن فيراتي وباريديس أصبحا من أهم ركائز بوكيتينو منذ توليه المسؤولية قبل شهرين، ولا يريد أن يخسر أي منهما، وأوضحت الصحيفة أن التهديد بالغياب بسبب الإنذار الثالث ينتهي بختام منافسات ربع نهائي دوري الأبطال.