شكرا لقرائتكم خبر عن فريق بيراميدز يصل ملعب الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة نكانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة نكانا الزامبي في كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويحل نكانا الزامبي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية.

يذكر أن بيراميدز حل وصيفًا في النسخة الأخيرة من البطولة في أول مشاركة قارية في تاريخه.