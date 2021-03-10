شكرا لقرائتكم خبر عن راموس يقترب من العودة للمشاركة مع ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «موندو ديبوتيفو» الإسبانية، اقتراب عودة سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، لقيادة دفاعات الميرنجي، خلال الفترة المقبلة والتى تعد أهم مراحل الموسم لمحاولة الحصول على بطولة.

وتعرض سيرجيو راموس، لإصابة في الركبة، وخضع لجراحة، ليغيب عن مباريات الريال منذ يناير الماضي.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن راموس اقترب من العودة للمشاركة في المباريات، وقد يمنحه زيدان بعض الدقائق خلال مواجهة إلتشي يوم السبت المقبل في الليجا،

وكشف الصحيفة أن الهدف الأساسي لدى راموس هو التواجد خلال مباراة أتالانتا بدوري أبطال أوروبا، والمقرر لها يوم 16 مارس الحالي.

وكان ريال مدريد، قد فاز في مباراة الذهاب خارج ميدانه، بهدف دون رد.