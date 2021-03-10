شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة مانشستر يونايتد يتحدث لـ«المصري اليوم» عن موقعة ميلان ورحيل محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث أندي كول أسطورة فريق مانشستر يوناتيد الإنجليزي السابق عن المواجهة الهامة والمُرتقبة والتي ستجمع الشياطين الحُمر بالعملاق الإيطالي ميلان، وذلك في المباراة التي ستجمع الفريقين يوم الخميس.

ويستقبل اليوناتيد نظيره الروسونيري يوم الخميس على أرضية ملعب أولد ترافورد، في ذهاب الدور الستة عشر من مُسابقة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

وقال كول في تصريحات خاصة إلى صحيفة «المصري اليوم» الأربعاء: «ستكون مواجهة مثيرة للاهتمام مع ميلان. إنه خصم قوي ويمتلك سجلًا رائعًا، لا سيما أنه يؤكد هذا العام حضوره بين أفضل الفرق الإيطالية ويُقدم موسمًا متميزًا».

أضاف: «يبدو الأمر وكأنه مباراة في دوري أبطال أوروبا وهذا أمر جيد، حتى لو تغير شكل المنافسات وأصبحت المباريات تقام بدون حضور الجماهير، ستظل هذه النوعية من المباريات مُرتقبة للجماهير المُختلفة ووسائل الإعلام أيضًا».

أتم «اليونايتد يُقدم مستوى جيد هذا الموسم والفوز على مانشستر سيتي في الاتحاد خير دليل على ذلك، لذلك يجب منح المدير الفني سولشاير مزيدًا من الثقة وتدعيمه ماليًا من أجل أن يجلب الاحتياجات الفنية للفريق استعدادًا للموسم الجديد».

وعن توقعاته لنتيجة المباراة أوضح كول قائلًا: «في حقيقة الأمر المباراة تبدو مُتقربة للغاية بين الفريقين. مانشستر يوناتيد يُقدم موسمًا قويًا للغاية، ونفس الأمر ينطبق تمامًا على ميلان الذي يُقدم مستويات رائعة في الدوري الإيطالي، لذلك من الصعب توقع نتيجة هذه المباراة».

وبسؤاله حول توتر علاقة محمد صلاح نجم ليفربول بمدربه الألماني يورجن كلوب أوضح كول قائلًا: «أعتقد أن علاقة صلاح بمدربه لم تكن بأفضل حال مؤخرًا، لذلك أتوقع رحيل اللاعب سيكون الخيار الأفضل بالنسبة له وللنادي أيضًا».

واصل: «الموسم الذي يُقدم ليفربول كارثي ولا يُصدق، كنت أتوقع هبوط مستوى الفريق بعد النجاحات الذي حققها في المواسم السابقة، ولكن ليس هكذا اطلاقًا، وضيعة الفريق جنونية ولم يفوز في الأنفيلد منذ بداية العام الجديد».

ويتمتع أندي كول بمسيرة كروية حافلة، حيث بدأ مشواره الكروي مع آرسنال في عام 1989، ولعب معهم حتى عام 1992. ثم أعير إلى فولهام ولعب معهم حتى انتقل في موسم 1992/ 1993 إلى بريستول سيتي ولعب بعد ذلك مع نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد الذي شهد تألقه الكبير، حيث خاض 195 مباراة استطاع خلالها تسجيل 93 هدفاً.

واشتهرت ثنائية كول ويورك معاً، حيث نجحا في تسجيل الكثير من الأهداف لينطلق لمانشستر يونايتد نحو الفوز بالثلاثية التي من الصعب أن تتكرر في عام 1999 (بطولة الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس دوري أبطال أوروبا).