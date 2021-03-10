شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات فنية وخططية للزمالك قبل مواجهة سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات، على هامش المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

وأدت كل مجموعة تدريبات فنية وبدنية بالكرة وبدون كرة تحت إشراف باتشيكو، ومدحت عبدالهادي المدرب العام، وكوستا المدرب المساعد.

وركز الجهاز الفني خلال المران على التسليم والاستلام في المساحات الصغيرة، وقام المدرب بإيقاف التدريب لتصحيح الأخطاء.

ويواجه الزمالك نظيره سيراميكا غدًا الخميس، في تمام السابعة والنصف، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز.