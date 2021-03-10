شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على استاد عبداللطيف أبورجيلة استعدادًا لمواجهة سيراميكا.

وبدأ المران بجلسة سريعة من المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو، لمنح بعض التعليمات الفنية والجمل التكتيكية المقرر تطبيقها في مران اليوم.

وطلب باتشيكو من اللاعبين التركيز وبذل الجهد لتحقيق الفوز على سيراميكا والحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع سيراميكا غدا الخميس، في تمام السابعة والنصف، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز.