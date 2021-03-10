شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الاسكواش يشارك ببطولة بلاك بول الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد لاعبو المنتخب الوطني للاسكواش للمشاركة في بطولة بلاك بول الدولية المفتوحة، والمقرر إقامتها في الفترة من 12 إلى 25 من شهر مارس الحالي.

ويتنافس ببطولة بلاك بول الدولية للرجال والسيدات 98 لاعبًا ولاعبة، يمثلون 18 دولة من جميع دول العالم، وتصل جوائز البطولة إلى 350 ألف دولار.

ويشارك بالبطولة على فرج، لاعب منتخب مصر ونادي وادي دجلة، والمصنف أول عالميًا، وكريم عبدالجواد المصنف خامس عالميًا، والمنضم إلى وادي دجلة حديثًا من صفوف الأهلي للاسكواش، واللاعبة نوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا.

وتقام البطولة باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا من خلال تطبيق نظام الفقاعة الطبية للحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين.