شكرا لقرائتكم خبر عن محمد طاهر يشارك ببطولة «صن شاين» الدولية في الفروسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد محمد طاهر، لاعب المنتخب المصري ونادي وادي دجلة في الفروسية للمشاركة في بطولة «صن شاين» الدولية التي تستضيفها مدينة فيجير دي لافرونتيرا بإسبانيا، والمقامة في الفترة من 7 إلى 23 من شهر مارس الحالي.

ويشارك في البطولة محمد طاهر زيادة، بطل مصر وإفريقيا في الفروسية والذي استطاع حجز مقعده في أولمبياد طوكيو 2021.

وكان طاهر قد كتب التاريخ بعدما حقق المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة «صن شاين ستارز» الدولية والتي أقيمت في إسبانيا شهر فبراير الماضي.

ونجح نجم المنتخب المصري في حصد الميدالية البرونزية في منافسات قفز الحواجز في البطولة بعد المستوى الرائع الذي قدمه في البطولة.