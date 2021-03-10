شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يدرس تجديد عقد كيسي لمدة 4 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس مسؤولى ميلان الإيطالى تجديد عقد الدولى الإيفوارى فرانك كيسى، بعد تألقه اللافت مع الروسونيرى خلال الموسم الجارى.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، فإن فرانك كيسى يقدم أداء رائعًا مع ميلان خلال الموسم الجارى، بالإضافة إلى دوره القيادى في غرفة ملابس الروسونيرى في غياب النجم السويدى زلاتان إبراهيموفيتش.

وأضافت أن إدارة ميلان تخطط لتجديد عقد فرانك كيسى لمدة 4 سنوات، لينتهى في يونيو 2026 بدلاً من 2022، مع رفع راتبه من 2.2 مليون يورو إلى 3 ملايين يورو.

وشارك فرانك كيسى في 25 مباراة مع ميلان بالدورى الإيطالى هذا الموسم، وأحرز 9 أهداف وصنع 3 أهداف، وخاض 6 مباريات بالدورى الأوروبى وأحرز هدفًا وحيدًا.

ونجح فرانك كيسى في تسجيل 9 ركلات جزاء من أصل 10 في الموسم الجارى، وهو أكثر لاعب متحرك في الفريق لمدة 2934 دقيقة، ولم يغب عن الفريق سوى في مباراة واحدة فقط بالدورى بسبب عدم الجاهزية الفنية.

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من أن تسجيل الأهداف ليس مهمة لاعبى الوسط، إلا أن فرانك كيسى سجل 9 أهداف في الدورى الإيطالى هذا الموسم.

وعلق ستيفانو بيولى، مدرب ميلان، بخصوص هذا الشأن، قائلاً: «فى أسلوب لعب مثل نظامنا، من الطبيعى أن نرى عددًا قليلاً من لاعبى خط الوسط يسجلون، وهذا جزء من طريقتنا في البناء».

ووجد فرانك كيسى طريقة للمساهمة كمهاجم مع ميلان، وفيما يتعلق بركلات الجزاء تبين أنه أكثر برودة من إبراهيموفيتش عند التسديدات، ويحتل حاليًا المركز الثانى في قائمة هدافى الفريق بـ9 أهداف خلف إبرا المتصدر بـ16 هدفًا.