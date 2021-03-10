شكرا لقرائتكم خبر عن ثيم يحلم بهز عرش نادال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستهدف دومينيك ثيم، بطل أمريكا المفتوحة للتنس، إحراز لقب بطولة فرنسا المفتوحة، وقال اللاعب النمساوى إنه يود إسقاط رفائيل نادال «ملك الأراضى الرملية» عن عرشه خلال هذه المسيرة.

ويفرض نادال سيطرته على الأراضى الرملية في باريس، وأحرز العام الماضى لقبه 13 هناك ليعادل رقم روجر فيدرر في حصد 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

وحصد نادال لقبين من بين هذه الألقاب في رولان جاروس بعد الفوز في النهائى على تيم الذي نال لقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى عندما توج في فلاشينج ميدوز، العام الماضى.

وقال تيم في حفل جوائز لوريوس الرياضية: «بالنسبة لى، هذه أفضل بطولة حققت فيها نتائج في السابق. لذا بعد الفوز بلقبى الأول في البطولات الأربع الكبرى، ستكون هي أكبر أهدافى، وهذا ما أريد حقا أن أحققه».

وأضاف: «أريد أن أضع أهدافا على المدى القصير بشكل أكبر، لكن الفوز ببطولة فرنسا المفتوحة يمثل شيئا كبيرا. هذا هدفى خلال مسيرتى. إنها أكبر هدف بالنسبة لى أيضا خلال هذا العام».

وأكد تيم أن التفوق على نادال في بطولة فرنسا المفتوحة سيمثل تحديا ضخما.

وقال تيم، البالغ عمره 27 عاما: «أعتقد أنه في العام الماضى عندما كان عمره 34 عاما بالفعل قدم تقريبا واحدة من أفضل بطولاته على الإطلاق، لذا سيكون هو المرشح الأكبر».

وأضاف، «سيمثل ذلك أكبر التحديات في الرياضة للتفوق على هذا اللاعب في الملعب الرئيسى، لهذا السبب أود أن أحقق ذلك خلال مسيرته بالملاعب».